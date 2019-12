Três milhões de reformas sobem entre dois e seis euros

A grande maioria das pensões vai aumentar 0,7% em 2020, segundo a inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação, que foi de 0,24% em novembro. Os dados do INE apontam para subidas no valor das pensões entre os dois e seis euros a partir de janeiro do próximo ano.Em causa estão quase três milhões de pensionistas, que correspondem a 80% do total, e que vão ver a reforma aumentar em 2020. As pensões até 877,6 euros vão crescer 0,7%, acima da inflação, devido ao método de cálculo da Segurança Social que adiciona 0,5 pontos percentuais para apurar o valor das reformas mais baixas. Os pensionistas que estiverem nesta situação vão ser alvo do maior aumento no valor das suas pensões: 6 euros.Já as pensões entre 877,6 e 2632,8 euros sobem de acordo com a inflação (0,24%), não beneficiando do bónus de 0,5 pontos. Em relação às pensões superiores a seis vezes o IAS e até 5265,6 euros (12 IAS) não serão alvo de alterações, apesar da atualização ser calculada retirando 0,25 pontos percentuais ao valor da inflação, de 0,2%.Não há aumentos para as pensões acima de 5265,72 euros.O novo sistema universal de pensões em França vai abranger apenas as gerações nascidas a partir de 1975 e só terá nova formulação, através de pontos, a partir de 2025, anunciou o Governo.