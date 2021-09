Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, tem arrestadas as ações da Benfica SAD e a moradia da família, na margem sul do Tejo. O arresto destes bens foi determinado pelo Tribunal Cível de Lisboa, na última sexta-feira, a pedido do Novo Banco (NB). O banco liderado por António Ramalho pediu o arresto deste património depois de o ex-líder das águias ter divulgado que tinha um comprador para a aquisição desses títulos por 5,9 milhões de euros.