O Tribunal da Relação de Lisboa indeferiu mais uma decisão do juiz Ivo Rosa no caso EDP. Mas, desta vez, os desembargadores não se ficaram pela mera aceitação da posição do Ministério Público e teceram duras críticas ao magistrado do ‘Ticão’.Em causa estava uma decisão do juiz Carlos Alexandre que permitiu a utilização na investigação de informações constantes do telemóvel de Luís Cecílio, ex-gestor do grupo brasileiro Odebrecht, sem a sua autorização.