Tribunal da UE nega recurso da Altice sobre multa de Bruxelas na aquisição da PT

O negócio, celebrado no final de 2014, foi aceite pela CE em 2015, que declarou a aquisição compatível com o mercado interno sob reserva de serem respeitados certos compromissos.







A Altice interpôs recurso para a anulação da decisão, que foi negado pelo Tribunal Geral, dando razão à Comissão, indica esta quarta-feira o gabinete de comunicação dom órgão jurídico.



No entanto, o Tribunal decreta a redução de 6,22 milhões de euros do montante da coima relativa ao incumprimento da obrigação de notificar a concentração à CE, por considerar que a Altice por considerar que, antes da assinatura do acordo, a empresa avisou a Comissão da operação que ia efetuar e de, imediatamente após essa assinatura, ter dirigido ao organismo um pedido de nomeação de uma equipa encarregue de tratar do seu processo.