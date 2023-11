Tribunal de Contas avança contra ex-gestores da TAP

O Tribunal de Contas vai avançar com processos para apurar eventual infração financeira aos ex-gestores da TAP que pagaram a indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis, de acordo com o ‘Observador’. Em causa está a decisão de pagamento da ex-presidente do Conselho Executivo da TAP, Christine Ourmières-Widener, e de Manuel Beja, ex-chairman da companhia aérea.Os dois gestores foram demitidos na sequência de uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças ao pagamento da indemnização à ex-administradora da TAP, mas só agora é que o procurador-geral-adjunto informou, ainda segundo o mesmo jornal, que "do referido processo de acompanhamento derivou requerimento do Ministério Público que deu origem a processo de apuramento de responsabilidade financeira".Em março, o Governo dispensou os dois gestores, sem direito a indemnizações, segundo o esclarecimento do ministro das Finanças, Fernando Medina.No âmbito da auditoria, Christine Ourmières-Widener - que poderá processar o Estado pelo despedimento - atribuiu ao Governo "a decisão de terminar a relação contratual com Alexandra Reis", ainda que a iniciativa tenha partido dela, e referiu que o acordo de rescisão laboral foi validado por um parecer jurídico.O contrato de Christine com a TAP tinha a duração de cinco anos: foi iniciado em junho de 2021 e terminaria em junho de 2026. A gestora francesa foi demitida pelo Governo quando faltavam mais de três anos para terminar o mandato.