O Tribunal de Contas (TdC) deve publicar no próximo mês de janeiro o relatório das conclusões da auditoria que está a realizar sobre a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).



Entrevistado pela Lusa, o presidente do TdC, José Tavares, afirma não colocar “minimamente em causa” os alertas do Presidente da República e do governador do Banco de Portugal sobre atrasos na execução do PRR, mas recusa avançar com qualquer conclusão da auditoria em curso.









