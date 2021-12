O Tribunal de Contas (TdC) prepara-se para realizar 129 auditorias e controlar 658 contas de entidades públicas no próximo ano, entre outras atividades, segundo o Plano de Ação para 2022 agora divulgado. A entidade liderada por José Tavares vai ter especial atenção, entre outras, à execução das medidas de resposta à pandemia e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).









“As auditorias financeiras serão intensificadas e o processo de descentralização para as autarquias locais continuará a ser acompanhado”, define o documento, que recorda ainda todas as ações de controlo obrigatórias, bem como os trabalhos em curso relacionados com a pandemia.

O TdC não identifica publicamente entidades ou estudos que inscreveu no seu plano para o próximo ano mas deverá concentrar a sua atenção na contratação pública que, no âmbito do PRR, prevê processos mais rápidos.