Um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça obriga as empresas a permitirem que os seus funcionários com filhos menores de 12 anos possam folgar ao fim de semana, desde que o solicitem. Na origem desta decisão judicial está um processo iniciado em 2019 por uma trabalhadora da loja Primark do Almada Fórum, que perdeu nos tribunais de primeira e segunda instância, mas viu agora o Supremo dar-lhe razão.









