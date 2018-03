Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turismo dá trabalho à população mais velha

Banco central prevê que a taxa de desemprego baixe nos próximos dois anos até 5,6% setores.

Por Beatriz Ferreira e João Maltez | 01:30

Os setores do turismo e do imobiliário estão a reabsorver parte da população inativa da faixa etária entre os 45 e os 64 anos, contribuindo também, deste modo, para fazer baixar a taxa de desemprego que, em 2017, ficou nos 8,9%. Dentro de dois anos, o Banco de Portugal (BdP) antecipa 5,6%.



Segundo as projeções para a economia nacional entre 2018 e 2020, ontem divulgadas pelo BdP, a taxa de desemprego vai baixar e o emprego vai continuar a subir. A estimativa, contudo, é para que o ritmo de crescimento do número de pessoas com trabalho seja mais lento do que em 2017, ano em que se assistiu a uma diminuição dos desempregados de muito longa duração - mais de 45 anos (inclusive) inscritos no centro de emprego há 25 ou mais meses.



Esta realidade foi mesmo sublinhada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em fevereiro, numa análise retrospetiva à evolução do emprego em 2017, dando nota do crescimento da população com atividade remunerada, principalmente no grupo de pessoas dos 45 aos 64 anos e entre aqueles que completaram o ensino superior. Já entre os setores de atividade que mais contribuíram para esta melhoria estão a construção, o imobiliário e o turismo.



O bom comportamento no capítulo do emprego explica também, em parte, que as projeções do banco central mantenham o poder de compra a crescer até 2020, embora de forma moderada, já que a inflação tenderá a subir - diminui de 2017 para 2018, mas aumenta a partir de 2019 - e a recuperação de rendimentos continuará mais lenta do que em 2017.



No que ao crescimento da economia diz respeito, o banco central avança com previsões mais otimistas do que as do Governo, esperando que a economia cresça 2,3% em 2018. Isto quanto o Executivo prevê que o Produto Interno Bruto suba 2,2% este ano.



Preço das casas ainda vai crescer

O preço das casas no nosso País vai continuar a subir, de acordo com as estimativas do Banco de Portugal para a economia entre 2018 a 2020. Contudo, os técnicos daquela instituição admitem também que o crescimento dos preços seja mais contido do que o registado até aqui.



Exportações da Autoeuropa vão perder fôlego

No ano passado, as exportações cresceram 7,9%, mas em 2018 devem desacelerar para 7,2%. A tendência deverá manter-se: em 2019 deverão subir 4,8% e 4,2% em 2020. As vendas ao exterior cresceram no final de 2017 e início de 2018 em parte devido ao novo modelo produzido pela Autoeuropa. Esse efeito deverá dissipar-se no tempo, ajudando à desaceleração das exportações.