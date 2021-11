Turismo mundial deve perder 1,78 biliões de euros em 2021

O setor do turismo mundial deverá perder dois biliões de dólares (1,78 biliões de euros), este ano devido a restrições ligadas à pandemia de covid-19, disse no domingo a Organização Mundial do Turismo (OMT).

Esta estimativa, semelhante às perdas sofridas em 2020, surge à medida que foram introduzidas novas restrições, particularmente na Europa, para lidar com uma nova vaga da epidemia e evitar que a variante Ómicron, detetada pela primeira vez na África do Sul, se espalhe por todo o mundo.

Estes últimos desenvolvimentos mostram que "a situação é totalmente imprevisível" e que o setor do turismo não está imune a perigos suscetíveis de causar "enormes danos" económicos, disse à agência francesa AFP, o Secretário-Geral da OMT, Zurab Pololikashvili.