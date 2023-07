O setor do alojamento turístico obteve em maio deste ano ganhos totais no valor de quase 572 milhões de euros, segundo números do Instituto Nacional de Estatística (INE), o que corresponde a uma arrecadação de quase 18 milhões de euros por dia. O montante em causa traduz um aumento superior a 40% quando comparado com os resultados do mesmo mês de 2019 e de 25,2% face a maio de 2022, quando as receitas atingiram mais de 456 milhões de euros.









