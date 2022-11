Turistas deixam 608 milhões de euros no mês de setembro em Portugal

Os proveitos dos alojamentos turísticos, como hotéis e parques de campismo, cresceram 70,3% em setembro, tendo atingido 608,2 milhões de euros. O INE destaca, entre os proveitos, os obtidos com os aposentos, que aumentaram 74,5%, para cerca de 470 milhões de euros.



O setor registou 2,9 milhões de hóspedes e 7,7 milhões de dormidas em setembro de 2022, registando valores superiores ao do mesmo período de 2019, quer em turistas, com mais 0,2%, quer mais 0,7% de dormidas, segundo os dados divulgados esta seguda-feira pelo INE.









Ver comentários