Em todos os meses, sem exceção, foram registados máximos absolutos de pagamentos com cartão feitos por estrangeiros em Portugal, no primeiro semestre deste ano.



No total, entre janeiro e junho, os estrangeiros gastaram cerca de três mil milhões de euros, mais 31,3% face ao ano anterior. Se a comparação for com o período pré-pandemia (2019) e um dos melhores anos do turismo em Portugal, o montante em compras foi superior a 80%.









