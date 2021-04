UE mobiliza 50 milhões de euros para apoiar financiamento de PME em Espanha e Portugal

A Comissão Europeia anunciou esta terça-feira a mobilização de 50 milhões de euros do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos na União Europeia (UE) para apoiar pequenas e médias empresas de Portugal e Espanha, através de formas de financiamento alternativas.

Em comunicado, o executivo comunitário explica que a UE, através do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, "investirá 50 milhões de euros no fundo 'Alternative Leasing' gerido pela Gestora de Fundos do Santander", relativo a financiamento alternativo dirigido às pequenas e médias empresas (PME), nomeadamente as afetadas pela crise gerada pela pandemia de covid-19.

"Esta verba junta-se aos 20 milhões de euros investidos pelo Santander a partir de recursos próprios", acrescenta a Comissão Europeia, explicando que o fundo em causa proporciona "novos financiamentos a longo prazo para PME e pequenas empresas de média capitalização, predominantemente em Espanha, mas também em Portugal".