Um milhão de automóveis circulam há mais de 20 anos

Há cerca de um milhão de automóveis a circular com mais de 20 anos. O alerta foi feito esta terça-feira por Hélder Pedro, secretário geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), no balanço do mercado em 2019, que mostrou que foram vendidos mais automóveis a gasolina do que a gasóleo.

As vendas de automóveis ligeiros o ano passado caíram cerca de 2%, para 224 mil veículos, depois de anos de crescimento. Em contrapartida, as compras de veículos a gasolina ultrapassaram, com um peso de 49%, o gasóleo (40%), fruto em parte da ‘diabolização’ do diesel. Apesar dos motores a gasóleo poluírem menos (15%) do que a gasolina, sublinha.

A venda de carros novos "estabilizou" o ano passado, segundo Hélder Pedro, mas a preocupação da ACAP vai para o envelhecimento do parque automóvel, sobretudo o de ligeiros que, em 2019, era de 12,7 anos, e nos pesados de passageiros, próximo dos 15 anos.

A associação voltou a defender a introdução de um incentivo ao abate de veículos antigos e calcula que é necessário abater 330 mil automóveis para diminuir a idade média do parque em um ano.

A ACAP propõe também ao Governo a "criação de um grupo de trabalho de fiscalidade, no quadro da evolução para a descarbonização, no qual a indústria automóvel está empenhada".



Idade média dos importados é 5,5 anos

O número de veículos usados comprados a países da União Europeia voltou a aumentar o ano passado, para cerca de 80 mil veículos, segundo a Associação Automóvel de Portugal. A média de idade destes veículos era, no ano passado, 5,5 anos, e a média de cilindrada era 1613 c3, ainda segundo a associação.n