Uma em cada quatro reformas já é feita de forma automática. Desde que a ‘Pensão na Hora’ foi disponibilizada no final de fevereiro, foram recebidos 10 mil pedidos através da Segurança Social Direta. “Este número representa 27% do total de pedidos de pensão de velhice apresentados”, revelou o Ministério do Trabalho ao CM, cerca de dois meses depois do primeiro pedido de informações.