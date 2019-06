Universidade do Porto lucra 4,6 milhões de euros graças a venda de ex-Colégio Almeida Garrett

O lucro da Universidade do Porto (U.Porto) foi de 4,6 milhões de euros em 2018 e disparou face aos 100 mil euros de 2017, com a venda do ex-Colégio Almeida Garrett, revela o Relatório de Contas.

"Em 2018, os resultados da U.Porto evidenciaram um comportamento significativamente favorável face ao período anterior. O resultado líquido do período [2018] ascendeu a 4.624 milhares de euros, tendo aumentado 4.561 milhares de euros", lê-se no Relatório de Atividades e Contas da Universidade do Porto, a que a Lusa teve hoje acesso.

A principal razão apontada no relatório para o resultado líquido de 4,6 MEuro é o "contributo" da Reitoria, uma das "entidades constitutivas para o resultado líquido da U.Porto", que obteve um "resultado líquido de 4,7 milhões de euros" no mesmo ano.