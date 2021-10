O Banco de Portugal (BdP) já aplicou 27 milhões de euros em coimas no âmbito de processos contraordenacionais relacionados com o universo do Grupo Espírito Santo e Banco Espírito Santo (GES/BES), nem, revelou na segunda-feira o supervisor do setor financeiro.Em causa estão seis decisões condenatórias, envolvendo 16 arguidos, entre os quais Ricardo Salgado e Amílcar Morais Pires, respetivamente ex-presidente-executivo e ex-diretor financeiro do antigo BES.