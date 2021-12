Vai ficar em casa com os seus filhos após o Natal? Já pode pedir o apoio à Segurança Social

A Segurança Social já disponibilizou o formulário que permite aos pais, que não possam ir trabalhar nos dias após o Natal, no seguimento do encerramento e escolas e creches, no âmbito das novas medidas para travar a pandemia da Covid-19.

Este apoio pode ser pedido pelas famílias que sejam obrigadas a faltar ao trabalho para tomar conta de filhos ou dependentes com menos de 12 anos ou com idade superior no caso de doença crónica ou deficiência.

No caso de profissões ou atividades que permitam teletrabalho, os pais que podem pedir apoio são aqueles com filhos a frequentar ao 4.º ano de escolaridade, famílias monoparentais e as que tenham a cargo dependentes com incapacidade superior a 60%.

Há dois tipos de acesso neste apoio: entre 27 e 31 de dezembro diz respeito aos pais e famílias afetados pelo encerramento de creches e ATLs e, entre 2 e 9 de novembro, na chamada ‘semana de contenção’, pode ser pedido pelos pais que não podem trabalhar devido ao fecho das escolas decretado para travar o aumento de casos de Covid.

De recordar que este apoio da Segurança Social é equivalente a dois terços da remuneração base do trabalhador que pede a ajuda no período em que não possa trabalhar, podendo chegar aos 100% da remuneração (limite de 1995 euros em 2021 e 2115 euros, em 2022), no caso de pais que partilham semanalmente o apoio.



Consulte o formulário, preencha-o e entregue-o através dos canais oficiais da Segurança Social.