A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) validou o ano passado 378 faturas de eletricidade da Endesa, na sequência de uma ordem dada pelo primeiro-ministro, após declarações polémicas do presidente da elétrica, Nuno Ribeiro da Silva. As faturas foram enviadas por 51 entidades de administração,



direta e indireta do Estado, segundo o relatório e contas da ENSE. A exigência de António Costa, de que só fossem pagas faturas da Endesa depois da validação do então secretário de Estado do Ambiente, João Galamba, foi feita depois de Nuno Ribeiro da Silva alertar para aumentos de 40% nos preços da eletricidade em Portugal.