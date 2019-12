Valor da avaliação bancária das casas mantém tendência crescente

O valor médio da avaliação bancária das habitações foi de 1.312 euros por metro quadrado (m2) em novembro, um acréscimo de 8% face ao mesmo mês de 2018 e de 0,6% face a outubro, divulgou o INE esta segunda-feira.

De acordo com o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação do Instituto Nacional de Estatística (INE), por regiões, o valor médio da avaliação bancária mais alto em novembro foi registado no Algarve, com 1.736 euros/m2, seguindo-se Lisboa, com 1.631 euros/m2.

Na Madeira o valor médio da avaliação bancária fixou-se em 1.430 euros/m2, nos Açores em 1.124 euros/m2, no Norte em 1.188 euros/m2, no Alentejo em 1.062 euros/m2 e no Centro em 1.054 euros/m2.