Valor da faturação em Portugal cai 14,3% entre março e dezembro de 2020

Os valores faturados em Portugal caíram 14,3% entre março e dezembro de 2020 face ao mesmo período de 2019, penalizados pela pandemia, registando-se as maiores quebras no Algarve, Madeira e Área Metropolitana de Lisboa, informou esta quarta-feira o INE.

"Entre março e dezembro de 2020 verificou-se em Portugal uma redução homóloga de 14,3% no valor da faturação, destacando-se, com valores superiores à média nacional, o Algarve (-27,4%), a Região Autónoma da Madeira (-21,6%) e a Área Metropolitana de Lisboa (-18,2%)", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE) numa análise à atividade económica regional no contexto da pandemia de covid-19, tendo por base dados do sistema E-fatura.

Segundo o INE, em Portugal e em todas as regiões NUTS II, esta contração foi mais acentuada (-18,9% em Portugal) de março a julho, período que abrangeu a fase de confinamento associado aos primeiros estados de emergência, do que no período de agosto a dezembro (-9,8%), em que se registou uma melhoria.