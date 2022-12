O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi de 1449 euros em novembro, um aumento de 29 euros face a outubro ou mais 2%. Já o número de avaliações bancárias diminuiu pelo sexto mês consecutivo, de acordo com dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A maior valorização, face a outubro, registou-se no Centro do País, com um aumento de 2,3%.









