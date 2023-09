O preço atribuído às casas pelos avaliadores bancários, no âmbito da concessão de crédito à habitação, subiu pela 6.ª vez consecutiva. Os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quarta-feira, mostram que o valor mediano na habitação foi 1538 euros por metro quadrado em agosto, mais 13 euros que em julho.





Todas as regiões apresentaram, aliás, aumentos face ao mês anterior exceto o Algarve (-0,6%), registando-se o aumento mais expressivo nos Açores, com 5,6%. Em comparação com agosto de 2022, o valor mediano das avaliações cresceu 8,8%,