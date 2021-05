Valor das rendas dispara em Portugal

Portugal foi o país europeu onde se registou o maior aumento nos preços das rendas de casas entre 2007 e 2018, com destaque para Lisboa, segundo um relatório publicado esta quarta-feira pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).









Suíça, Eslovénia e Luxemburgo acompanham o País no topo das maiores subidas. “Em 10 das 18 economias, o inquilino médio enfrentou pagamentos reais de rendas 9 a 67% mais altos em 2018 do que em 2007”, concretiza a organização na sua análise.

Em Lisboa, o preço das rendas “mais do que duplicou” no período entre 2013 e 2018. Cidades como Madrid, Dublin, Copenhaga ou Estocolmo também registaram aquilo que o FMI considera aumentos “severos”, ultrapassando o crescimento do indicador a nível nacional.





Em contexto de pandemia, a organização defende a necessidade de apostar em políticas de inclusão, como o arrendamento subsidiado pelo Estado, para evitar que as desigualdades se acentuem. O FMI chega a dar o exemplo de Portugal, onde menos de 3% das habitações são de caráter social. Um das soluções para este problema poderá estar nas propostas do Plano de Recuperação e Resiliência.