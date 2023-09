A Comissão de Trabalhadores (CT) e a administração da Autoeuropa retomam hoje as negociações em torno das condições da paragem da fábrica, devido à falta de componentes.



Ao que apurou o CM, a empresa estará a analisar a proposta da CT, que prevê a partilha de pagamento de 95% do salário entre a Segurança Social e a fábrica da Volkswagen e os restante 5% em ‘down days’ (dias de paragem negociados no âmbito do acordo de empresa).









