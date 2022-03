É mais uma das consequências da guerra. O aumento brutal dos custos de construção vai pressionar o valor do Imposto Municipal de Imóveis (IMI) a cobrar em futuras transações de casas. Segundo fontes do Fisco contactadas pelo CM, o custo de construção é um dos fatores que integram a fórmula de cálculo do Valor Patrimonial Tributário (VPT) sobre o qual recai o IMI.