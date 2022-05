Valor máximo das bolsas de mestrado triplica para 2.750 euros

O valor máximo das bolsas de estudo atribuídas a alunos de mestrado vai triplicar, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), que prevê um aumento de 871 para 2.750 euros.

A medida consta da nota explicativa da proposta do OE2022 para o setor da ciência, tecnologia e ensino superior, publicada na segunda-feira no portal do parlamento, e que será discutida na especialidade numa audição da ministra da tutela, Elvira Fortunato.

Para 2022, a proposta do Governo prevê um aumento de 12% nas dotações iniciais para as atividades de ensino superior, que totalizam cerca de 2,3 mil milhões de euros.