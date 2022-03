Valor mediano da avaliação bancária atinge recorde

O valor mediano da avaliação bancária, realizada no âmbito de pedidos de crédito à habitação, voltou a subir em fevereiro para um novo máximo histórico de 1314 euros por metro quadrado (m2). Representa um aumento de 11,9% face ao mesmo período do ano passado e mais 22 euros do que em janeiro, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE).O maior aumento face ao mês anterior registou-se no Alentejo (2,5%) e a única descida foi na Região Autónoma da Madeira (-0,2%).Por sua vez, na comparação com o mesmo período do ano anterior, o maior aumento foi no Algarve (19,0%) e o menor no Alentejo (7,9%).Face às tipologias, o valor mediano aumentou em ambas as categorias, tanto nos apartamentos, como nas moradias. Observa-se ainda que os apartamentos continuam a ter o metro quadrado mais caro do que as moradias.Foram consideradas 29 mil avaliações bancárias, mais 24,2% do que no mesmo mês de 2021, "embora esta evolução deva estar influenciada por um efeito-base decorrente das medidas de contenção da pandemia, registadas no início do ano passado", avançou o INE.