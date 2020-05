Valorização do ouro rende 2868 milhões ao Banco de Portugal

As famosas reservas de ouro ajudaram uma vez mais a abrilhantar os resultados do Banco de Portugal em 2019, dada a valorização superior a 20% das barras guardadas nos cofres do supervisor. Foram 2868 milhões a mais nos ativos da instituição que compuseram o resultado líquido do ano passado, o último da gestão do governador Carlos Costa.Os números ontem tornados públicos mostram que as 382,5 toneladas de ouro que integram as reservas do Banco de Portugal fecharam o ano a valer 16 654 milhões de euros."O seu valor em euros aumentou 20,9%, refletindo o efeito conjugado da evolução do preço do ouro em dólares e a desvalorização do euro face ao dólar", resume o supervisor.Naquele que é o último exercício financeiro da equipa liderada por Carlos Costa – que cessa o mandato a 9 de julho –, o Banco de Portugal registou lucros de 759 milhões de euros no final do ano passado, cerca de 200 milhões acima da expectativa inicial. Com este desempenho, o regulador entregou 607 milhões ao Tesouro a título de dividendos e mais 349 milhões de impostos. No bolo final, entraram nos cofres públicos um total de 956 milhões de euros. Em 2018, o valor dos dividendos pagos ao Tesouro totalizou 645 milhões, ligeiramente acima do montante do ano passado.No final de 2019, o Banco de Portugal tinha 1778 trabalhadores, dos quais 1700 em efetividade de funções (78 encontravam-se em situação de licença sem vencimento ou cedência de interesse público).Entre entradas e saídas nos quadros da instituição, o supervisor contabilizou 161 admissões e 136 saídas (100 por reforma e 36 por exoneração).Os gastos de natureza administrativa ascenderam assim a 205,4 milhões, ligeiramente abaixo dos 206,4 milhões do ano anterior. "As remunerações nominais cresceram em termos médios anuais 1,4%."O Banco de Portugal instaurou 115 processos de contraordenação em 2019, mais dois do que em 2018, e concluiu 117, neste caso menos 78 do que no ano anterior, segundo o relatório do conselho de administração. Nos 117 processos concluídos em 2019, em apenas três casos houve impugnação judicial.No final de 2019, o supervisor tinha em curso 245 processos de contraordenação, menos um do que em 2018.