Venda de barragens à espera de luz verde do Governo

A EDP espera que o Governo dê luz verde ao negócio, esta quinta-feira anunciado, da venda de seis barragens a um consórcio liderado pelos franceses da Engie por 2,2 mil milhões de euros. António Mexia, CEO da elétrica portuguesa, afirmou esta quinta-feira que "o Governo tem de autorizar o negócio. Mas trata-se de uma venda que já foi anunciada em março e o comprador tem credibilidade técnica e uma visão de longo prazo do negócio"."Somos a empresa que mais investe em Portugal, e a empresa portuguesa que mais investe no estrangeiro", afirmou Mexia, reafirmando que não antecipa dificuldades em termos de autorizações regulatórias.Entre as seis barragens objeto do negócio encontra-se a hídrica do Baixo Sabor que está a ser objeto de uma investigação por parte do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), no seguimento de uma queixa-crime apresentada em 2018 pelo GEOTA por corrupção. Em causa, segundo o GEOTA, estão decisões políticas relativas ao Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico lançado em 2008 por José Sócrates.A EDP gastou 1,7 mil milhões de euros na construção e modernização destas barragens e espera que o negócio esteja concretizado no segundo semestre de 2020. Os dois mil milhões servirão para abater a dívida líquida do grupo.A EDP anunciou esta quinta-feira que os custos extraordinários da falta de competitividade das centrais a carvão (sendo a principal a de Sines) serão de 300 milhões de euros, com impacto negativo nos resultados de 2019 de 200 milhões. A central de Sines tem 400 trabalhadores e a EDP está a estudar alternativas locais para a colocação dos colaboradores. Recorde-se que António Costa já disse que o Governo está preparado para a fechar em 2023.O ano passado a Engie, que aparece como líder do consórcio que compra as seis barragens, ponderou lançar uma Operação Pública de Aquisição (OPA) sobre a EDP Renováveis, uma intenção desmentida pela própria Engie.É o número de colaboradores que trabalham nas seis barragens objeto do negócio esta quinta-feira anunciado pela EDP.Com este negócio a EDP, que atualmente é detentora de 100% das hídricas em Portugal, reduz a sua exposição ao risco clima e baixa para 64% a sua quota de mercado nas barragens.