Venda de carros sofre travão a fundo em 2020

A venda de carros novos em 2020 não escapou à crise económica causada pela pandemia. No período de janeiro a dezembro de 2020 entraram em circulação cerca de 177 mil novos veículos, uma quebra de 33,9% face a igual período de 2019, ano em que foram comercializados mais de 268 mil viaturas, revelam dados divulgados ontem pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).A queda mais expressiva no número de novas matrículas ocorreu no segmento que inclui os ligeiros de passageiros, veículos todo o terreno e comerciais ligeiros. Houve cerca de 173 mil vendas ao longo de 2020, contra mais de 262 mil um ano antes, o que se traduziu num recuo de 89 mil unidades ou 34%.Num segmento em que não escaparam às quebras as marcas tradicionalmente mais comercializadas em Portugal- Renault (-38,6% de vendas), Peugeot (-30,8%), Mercedes (-18,5%), Citroën (-35,8%) e BMW (-24,5) -, destacam-se, em contraciclo, as aquisições dos chamados automóveis de luxo. Em 2020 foram vendidas 30 máquinas Ferrari, mais quatro (subida de 15,4%) do que um ano antes; e 831 Porsche, contra 749 em 2019 (+11%).Já quanto aos ligeiros de mercadorias, foram vendidos 27,6 mil no ano passado (-28,3% face a 2019). Queda idêntica ocorreu no segmento dos pesados (de passageiros e mercadorias), com 3997 veículos comercializados.Pela terceira vez desde 2000, os preços de bens e serviços caíram de um ano para o outro. Em 2020, a taxa de inflação, face a 2019, ter-se-á fixado em -0,02%, segundo dados divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).A queda na procura interna, devido à crise, e a baixa nos preços dos combustíveis, em resultado da baixa no custo do petróleo nos mercados internacionais, ajudam a explicar a inflação negativa. Segundo o INE, só em 2009 (-0,8%) e 2014 (-0,3%) se registaram situações idênticas.