A comercialização de títulos da dívida pública (Certificados de Aforro e do Tesouro Poupança Crescimento) rendeu aos Correios 33,5 milhões de euros em 2022, um crescimento superior a 47% face ao ano anterior, de acordo com o relatório e contas da empresa. Já este ano, e só até março, estes títulos já tinham rendido 23,2 milhões de euros, segundo a comunicação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.









