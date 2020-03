Vendas de carros caem 7,4% na Europa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A venda de carros na União Europeia caiu 7,4% nos dois primeiros meses do ano, para menos de dois milhões de veículos de passageiros, de acordo com a Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA). A Alemanha liderou as quedas com mais de 10% e Portugal registou um crescimento de 0,4% face ao mesmo período de 2019.Os principais mercados europeus registaram quedas nas vendas, com a Alemanha a registar menos 9% de matrículas ...