O mercado automóvel começou o ano a crescer, com janeiro a registar uma subida de 7,9% face ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), foram matriculados 18 826 veículos automóveis (15 737 dos quais ligeiros) no primeiro mês do ano, embora abaixo do valor de 2019. Nas vendas dos ligeiros, destaca-se a Peugeot, que registou um aumento de 56,5% face a janeiro de 2023. Entre os elétricos, a Tesla marca novamente o mercado, com as vendas a superarem as 500 viaturas, mais que duplicando o valor do período homólogo de 2023. Também a Lamborghini duplicou as vendas em janeiro, tendo vendido seis desportivos.