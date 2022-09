As vendas de veículos elétricos ligeiros atingiram entre janeiro e agosto deste ano as 10 055 unidades, uma subida de quase 60% face ao mesmo período do ano passado, segundo dados tornados públicos pela Associação Automóvel de Portugal (Acap).



Nos primeiros oito meses de 2022, o conjunto das transações de ligeiros de passageiros envolveu um total de 101 293 veículos, o que correspondeu a uma queda de 0,4% em comparação com o ano passado.









