Vendas de telemóveis caem mas preços continuam a subir

As vendas de telemóveis caíram no terceiro trimestre para 520 mil unidades, menos cerca de 78 mil face ao período homólogo, depois de sucessivos trimestres a crescer. Em contrapartida, os preços sem IVA têm vindo a aumentar, passando de 358 euros - a média do primeiro trimestre - para 374 euros no terceiro trimestre, ou seja, mais 16 euros.Os números avançados aopor Francisco Jerónimo, vice-presidente da área de dispositivos da consultora IDC, revelam uma queda nas vendas no terceiro trimestre, depois de dois trimestres a subir. É o abrandamento num mercado que deverá voltar a cair neste último trimestre do ano, de acordo com as previsões da consultora tecnológica IDC.Apesar dos números apontarem para uma queda nas vendas no mercado português de 26%, a verdade é que este valor se deve a um adiamento na entrega de 80 mil telemóveis da Xiaomi, previsto para o terceiro trimestre. Sem este atraso, a queda do mercado nacional ter-se-ia fixado em 15%.É certo que muitas pessoas já trocaram de telemóvel nos primeiros seis meses do ano, e que o ritmo não se poderia manter, mas os portugueses "estão mais cautelosos com a inflação e a potencial crise económica", admite Francisco Jerónimo.Por outro lado, os preços aumentaram mais por via da inflação e do câmbio do que propriamente pela tecnologia, apesar da ampla oferta de telemóveis de última geração.Os preços médios mais elevados encontram-se entre os desdobráveis, que atingem valores médios de 1400 euros. No entanto, não têm expressão nacional, com uma quota de vendas inferior a 1%, segundo Francisco Jerónimo.Com uma crise económica no horizonte europeu, "vamos continuar a assistir a uma queda [nas vendas] mais acentuada do que se esperava", antecipa aquele responsável da IDC.O mercado português de computadores, incluindo notebooks, caiu 42,2% no terceiro trimestre, de acordo com a consultora IDC. O que não é de estranhar, sublinha aoFrancisco Jerónimo, vice-presidente da IDC, tendo em conta que se trata do mercado empresarial. "Com a pandemia, as empresas acabaram por substituir os computadores em 2020 e 2021", sublinha o especialista em tecnologia.Mais de 50% dos telemóveis vendidos este ano são 5G, de acordo com os dados da IDC. Apesar de se tratar da última geração móvel, o preço médio fixou-se em 365 euros, excluindo os modelos da Apple. Mas o preço dispara para 524 euros quando são contabilizados para a média os aparelhos da Apple. Neste momento, a maioria da oferta do mercado em Portugal já é constituída por telemóveis 5G.