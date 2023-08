O mercado de automóveis elétricos aumentou 119,5% até julho face a igual período do ano passado. Em sete meses, foram vendidos quase 20 mil ligeiros, de acordo com os dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).



As vendas foram lideradas pela Tesla, com 4604 veículos, revelando um crescimento superior a 300%.









