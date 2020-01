Segurança Social perdeu 1,1 milhões em vendas de imóveis por ajuste direto

A Segurança Social vendeu em três anos 61 imóveis - de um total de 147 - por ajuste direto. O balanço é do Tribunal de Contas (TdC) que, numa auditoria à gestão do património entre 2016 e 2018 critica o recurso ao ajuste direto na alienação de imóveis, cuja margem de ganhos ficou abaixo daquela obtida em concursos. O tribunal alerta ainda para o avolumar de rendas em cobrança duvidosa."A margem das alienações dos imóveis por ajuste direto foi de +1,7%, enquanto por concurso foi de 12,1% e por venda eletrónica de 21,6%", lê-se no documento. Em concreto, a auditoria elenca 15 imóveis - entre os quais um prédio em Lisboa, quintas em Mesão Frio e lotes em Cabeceiras de Baixo - vendidos por ajuste direto por um valor "cerca de 30% abaixo do valor de mercado, com uma perda potencial de receita de 1,1 milhões de euros".O valor arrecadado com a venda dos 61 imóveis por ajuste ascendeu a 11,6 milhões, representando mais de 28% da receita total do triénio (40,8 milhões). Para o TdC, esta opção "não favoreceu a maximização da receita para a Segurança Social" e, em alguns casos, resultou em perdas. Também a seleção dos imóveis feita entre 2016 e 2018 "não foi fundamentada, designadamente do ponto de vista económico-financeiro", tendo resultado antes de opções de gestão, frisa a auditoria.Rui Moura Gomes, responsável pelo IGFSS entre 2012 e 2018, esclareceu o TdC de que a opção pelo ajuste direto ocorreu após concursos que ficaram desertos.Quanto ao arrendamento, a auditoria identificou, no final de 2018, uma dívida de rendas de 3,5 milhões de euros", da qual 3,3 milhões de cobrança duvidosa. O "corresponde a cerca de 18 meses de proveitos de rendas".O IGFSS contabilizava 2565 imóveis no final de 2018, dos quais 1891 de habitação, 373 lojas ou escritórios e 98 terrenos, explicita o documento.O "perdão" de dois anos de rendas em onze imóveis à Câmara de Lisboa - que os pode comprar ao fim de cinco anos - foi visto pelo Tribunal de Contas como um "subsídio ao programa de arrendamento acessível da autarquia".Em resposta ao TdC, a autarquia explica que teve de gastar dinheiro a fazer obras - precisamente com um calendário de dois anos - para transformar os escritórios em habitações.