A um mês do final do ano, o mercado dos automóveis a energia alternativa volta a apresentar um crescimento importante no setor. Entre os ligeiros de passageiros, o destaque vai para a emblemática marca Tesla, que comercializou, em novembro, 1765 veículos. A marca do milionário Elon Musk está a vender, desde o início do ano, mais de 24 automóveis por dia.









Segundo o balanço feito ao mercado dos elétricos feito pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) foram vendidos até novembro 8146 automóveis da Tesla, 2966 veículos da BMW e 2289 da Peugeot. De acordo com fontes do setor, as empresas são as principais responsáveis pelo elevado número de automóveis vendidos pela Tesla, beneficiando, tal como todos os elétricos, de vantagens fiscais associadas.

No total, nestes 11 meses registou-se um aumento de 104% nas vendas de veículos elétricos ligeiros de passageiros novos, em comparação com o mesmo período do ano anterior, tendo sido matriculadas 32 433 unidades.









Leia também Vendas mais que duplicam nos elétricos Em termos globais, as vendas totalizaram 83 755 unidades, entre automóveis elétricos de passageiros novos, plug-in e híbrido-elétricos, o que se traduziu numa variação positiva de quase 60% face ao período homólogo de 2022.

Considerando todo o mercado, as vendas registam um crescimento de 27,85% face a igual período do ano anterior, mas quando a comparação homóloga é feita com o ano de 2019 revela uma queda de 12,7%. Segundo a ACAP, entre janeiro e novembro, entraram em circulação 182 988 veículos ligeiros de passageiros novos.