Verdes apresentam 120 propostas de alteração ao OE 2021

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) anunciou hoje que entregou 120 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2021, mas ainda aguarda resposta sobre a "recetividade" do Governo em relação à maioria.

Em conferência de imprensa no parlamento, o líder parlamentar do PEV, José Luís Ferreira, confirmou que se mantêm as conversas com o Governo, e anunciou que o partido conseguiu hoje acordo para duas propostas que penalizam as ligações de empresas a paraísos fiscais.

"O agravamento em sede de IMI para empresas que tenham ligações a 'offshores' e outra que agrava a taxa no imposto sobre transmissões onerosas para aqueles que têm ligações a paraísos fiscais", destacou, salientando que, na generalidade, o Governo já tinha aceitado uma proposta do PEV para excluir as entidades com ligações a paraísos fiscais de quaisquer apoios públicos no âmbito da pandemia de covid-19.

Questionado se considera que as conversações com o Governo estão a correr bem, depois de "Os Verdes" terem optado pela abstenção na generalidade, o deputado ecologista foi cauteloso.

"Estamos numa fase de estar à espera que o Governo nos diga qual a recetividade em relação a esse conjunto de propostas. Sem sentir essa aperceção do Governo em relação a essas propostas não podemos dizer que está a correr bem ou mal (...) Em função do que o Governo nos disser, ajudará a construir o nosso sentido de voto", afirmou José Luís Ferreira, ressalvando que esse não é o único critério, sendo o mais importante a "avaliação do documento final" que sair da fase da especialidade.

