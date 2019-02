Secretário-Geral da OCDE pediu a Álvaro Santos Pereira para não estar na apresentação de relatório

Angel Gurría, admitiu esta segunda-feira que a versão preliminar do relatório sobre Portugal provocou "alguma controvérsia".

Por Lusa | 12:19

O secretário-geral da OCDE, Angel Gurría, admitiu esta segunda-feira que a versão preliminar do relatório económico sobre Portugal provocou "alguma controvérsia", mas salientou que tudo decorreu dentro da normalidade das práticas da instituição.



"Há muitas versões preliminares, uma delas provocou um pouco de controvérsia, após um 'leak' [fuga de informação] que lamentámos, mas não é um problema irreparável e terminámos o processo normal como em todos os países", afirmou o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Angel Gurría, na conferência de apresentação do relatório sobre Portugal, que decorre esta bsegunda-feira no Ministério da Economia, em Lisboa.



Foi um "'leak' desafortunado", disse Gurría, insistindo, no entanto, que as versões preliminares do relatório estão previstas e fazem parte dos procedimentos normais da instituição.



"O que fazemos com Portugal é o que fazemos com todos os países do mundo", explicou o responsável questionado pelos jornalistas sobre o tema da corrupção.



Angel Gurría também indicou aos jornalistas que foi sua a sugestão de que Álvaro Santos Pereira não estivesse presente na conferência de imprensa desta segunda-feira pois "não gostaria que esta fosse sobre Álvaro em vez de Portugal".



Em causa estavam referências a processos como a Operação Marquês e sugestões como o aumento do orçamento antifraude e anticorrupção da Justiça, como noticiaram o Observador e o Jornal Expresso, que tiveram acesso ao rascunho inicial do documento.



No relatório hoje divulgado, a OCDE considera que é preciso "continuar a melhorar a capacidade do Ministério Público para combater a criminalidade económica e financeira em Portugal, incluindo a corrupção".



"O Ministério Público e a Polícia Judiciária devem ser dotados de recursos adequados e continuar a ministrar formação especializada aos procuradores do Ministério Público sobre crimes económicos e financeiros, incluindo a corrupção", indica o Economic Survey da OCDE -- Portugal 2019, divulgado hoje.