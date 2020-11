A Via do Infante (A22) foi a estrada que registou as maiores quebras de tráfego no segundo trimestre, no universo das dez autoestradas mais movimentadas do País. Perdeu mais de um milhão de veículos. Apesar da recuperação de maio e junho, as contas do trimestre da rede viária mostram uma redução na circulação média diária de 45%, segundo o Instituto da Mobilidade e dos Transportes. (IMT).



