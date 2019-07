Vice-presidente do Banco Central Europeu insta à criação de um fundo europeu de garantia de depósitos

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, instou hoje à conclusão da criação de um fundo europeu de garantia de depósitos, um dos pilares da união bancária que "infelizmente" não avança à velocidade desejada.Durante uma intervenção numa conferência financeira em Madrid, Guindos sublinhou que este fundo de garantia de depósitos europeu deve ser uma prioridade, ainda que não seja o único desafio da ansiada união bancária.Entre outros, Guindos citou um mecanismo único de resolução que já está decidido que dependerá do Mecanismo de Estabilidade Europeu (MEDE), para entrar em vigor o mais tardar em 2024, que seja fiscalmente neutro e "que não custe nem um euro aos contribuintes".Juntamente com a prioridade deste fundo de garantia de depósitos, Guindos referiu-se à necessidade de melhorar o tratamento regulatório e a criação de um ativo seguro comum para a zona euro, que deve ser concluído de maneira a não comprometer os ativos e a facilitar a transmissão da política monetária.