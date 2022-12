Vistos 'gold' só investem 516 milhões de euros em reabilitação de casas

A reabilitação urbana representa apenas 8,6% do total do investimentos dos vistos ‘gold’ em imóveis, desde o início do programa até novembro deste ano.Segundo os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, até ao mês passado foram investidos quase seis mil milhões de euros na aquisição de imóveis, mas apenas 516 milhões foram canalizados para a reabilitação urbana.Os números divulgados pelo SEF mostram que foram atribuídos, entre outubro de 2012 e novembro, 10 488 Autorizações de Residência para atividade de Investimento (ARI) devido à aquisição de imóveis, popularizados como vistos dourados, dos quais apenas 1445 a título de reabilitação urbana.Neste caso, o investimento a considerar não é de meio milhão de euros, como é o caso da aquisição de imóveis, mas apenas de 350 mil euros entre a compra e a realização de obras de recuperação. Ou seja, na prática, cada requerente investiu, em média, pouco mais de 357 mil euros por ARI.Além do investimento em imobiliário, o Estado português concedeu 874 autorizações de residência por transferência de capitais - no valor igual ou superior a 1,5 milhões de euros - num total de 693 milhões de euros. Desde o início do programa, foram atribuídos 11 384 autorizações ao abrigo de investimentos, liderando a China o top de nacionalidades.O Governo anunciou que vai criar um grupo de trabalho para avaliar os vistos ‘gold’. O programa, que visa captar investimento estrangeiro através da concessão da autorização de residência, completou 10 anos. "Está a ser criado um grupo de trabalho com os ministérios dos Negócios Estrangeiros, Economia e Administração Interna. Vamos tentar que seja avaliada esta política", garantiu o ministro da Economia, no Parlamento, aquando da discussão do Orçamento do Estado para 2023.