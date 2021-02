“A bitcoin é apenas uma série de zeros e uns numa rede de computadores. Não tem valor de uso fundamental porque nunca será uma moeda”, escreveu esta terça-feira o ex-governador do Banco de Portugal e ex-vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) nas redes sociais.Vítor Constâncio disse que as moedas digitais são “ativos especulativos avaliados apenas com base em crenças. Os investidores acreditam que, devido a algum risco, haverá mais ou menos compradores futuros, e compram ou vendem de acordo com essa expectativa.”