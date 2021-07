Vítor Fernandes considera ter condições para presidir ao Banco de Fomento

O ex-administrador do Novo Banco Vítor Fernandes, indicado para presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Fomento (BPF), disse hoje à Lusa ter condições para assumir o cargo, depois de ser mencionado na operação Cartão Vermelho.

"Considero que tenho competência - ninguém pôs em causa a minha competência -, tenho idoneidade e tenho disponibilidade. Tenho as condições para ser presidente do Banco de Fomento", disse hoje à Lusa Vítor Fernandes.

O nome do ex-administrador do Novo Banco é mencionado em documentos do Ministério Público (MP) referentes à operação Cartão Vermelho, na qual o presidente da Promovalor e do Benfica (com funções suspensas) Luís Filipe Vieira é arguido.