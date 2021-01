O Governo apresenta hoje o Orçamento do Estado de 2012, no qual constarão cortes no valor de 1829 milhões de euros em prestações sociais e na área da Saúde, no âmbito de redução da despesa do Estado. Entre pensões congeladas, subsídios reduzidos de desemprego e menos comparticipação dos medicamentos, o Estado quer poupar 1,1 por cento do PIB.