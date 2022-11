Parlamento aprova Orçamento do Estado 2023

uma estratégia orçamental em que se tenha em conta a emergência social e ambiental como prioridade, sendo que a proposta de OE para o próximo ano não cumpre com essas exigências. Rui Tavares apela à recuperação "de uma parte do espírito da geringonça".O líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, revelou que o partido vai votar contra o OE. Segundo o líder, "sem surpresa maioria absoluta do PS vai aprovar o OE", ao qual acrescenta "orçamento tem de tudo um pouco, mas vai deixar de tudo na mesma". Pedro Filipe Soares defende que os pobres vão ficar cada vez mais ricos e que os super ricos vão ficar cada vez mais ricos. "Quem pensa como a direita, governa como a direita". Líder parlamentar do BE acusou o Governo de ter 'fechado' o Orçamento do Estado "à mesa dos patrões" e de fazer "orelhas moucas à aflição das famílias", classificando a vontade de diálogo como "meramente de encenação".João Cotrim de Figueiredo, secretário-geral da Iniciativa Liberal, também vota conta "mais um orçamento em que nada de estrutural muda". Segundo o líder da IL, Portugal está a tornar-se num País medíocre que não consegue enfrentar problemas do futuro. João Cotrim acusa o governo de estar a criar um país em que não se respeita os direitos de liberdade, e isso refletiu-se na pandemia, em que a população facilmente abdicou da liberdade em troca de "migalhas de segurança". Líder da IL revela que a Roménia ultrapassa Portugal no que respeita ao PIB per capita.André Ventura, líder do Chega, também se manifesta sobre o OE2023 e sobre o governo. Ventura diz que este Governo se trata do "Governo mais fragilizado de todos os Governos de António Costa, afetado e desmobilizado pelos casos de suspeita em torno do Governo" ao qual acrescenta que o ano de 2023 vai ser o ano de queda do governo de António Costa". O líder do Chega revela que apresentou 501 propostas de alteração ao OE e todas foram chumbadas pelo partido socialista. "Nós somos a única oposição", diz André Ventura.O líder do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, considera que este orçamento é somente um orçamento do PS, e nada mais. "Este é um governo sem orientação política e marcado por escandalos, cada novo caso é pior que o anterior e todos eles atingem a autoridade direta do primeiro ministro". Joaquim Sarmento defende que há uma clara perda de autoridade e que o OE2023 é mais um orçamento sem mudanças estruturais. "O país não tem de se resignar a ser pobre [...] Portugal precisa de ter esperança e de acreditar, e por isso é que existe o PSD", diz o líder. Na intervenção na sessão de encerramento da votação do Orçamento do Estado para 2023, Joaquim Miranda Sarmento acusou também o PS de ser "uma maioria fechada em si própria", que rejeitou 97% das propostas da oposição, e considerou que, apesar do Governo só ter oito meses parecem "ter passado oito anos".Abstenção: PAN e LivreVotos a favor: Partido Socialista