O Governo regional madeirense formalizou a compra de 51% do capital privado da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) concessionária da Zona Franca, num investimento de 7,3 milhões de euros .





“Fizemos a formalização da aquisição por parte do Governo Regional dos 51% do capital privado que ainda existia na SDM”, declarou Pedro Calado, vice-presidente do executivo regional à Lusa. O negócio teve efeitos a 1 de janeiro de 2021 , sendo a SDM agora uma “sociedade detida a 100% por capitais públicos, pelo Governo Regional da Madeira”. A Zona Franca da Madeira o representa entre 12 a 15% das receitas fiscais anuais da região.